'El juego del calamar': La serie nos contó cómo iba a matar a cada personaje antes de que murieran

Este mismo miércoles Netflix confirmaba la noticia: 'El juego del calamar' ya es el estreno más visto de su historia. Son ya 111 millones de visualizaciones las que acumula esta serie surcoreana que ha batido todos los récords y que ha quitado a 'Los Bridgerton' del trono.

A estas alturas de la vida, es muy probable que, aunque no hayas visto la serie, sepas perfectamente de qué va y no hayan sido ni uno ni dos los que te han recomendado que la veas. Si efectivamente aún la tienes pendiente, te recomendamos que no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Pocos son los jugadores que consiguen sobrevivir a los letales efectos del juego del calamar. Y es que sólo consiguen llegar con vida a la final Gi-hun y el anciano Oh Il-nam. Pero. ¿sabías que es posible que la propia serie nos fuera adelantando la muerte de todos los demás? El usuario de Facebook Hiro Fitzherbert parece haber dado con esta clave, según recoge el medio Hindustan TImes.

El puente y Jang Deok-su

Deok-su no es precisamente lo que podríamos considerar un héroe, y es que con sus propias manos mata a muchos de los jugadores para conseguir hacerse con el premio final. En una escena de su pasado, al personaje le hacen una encerrona por una cuenta pendiente y se ve atrapado sobre un puente. En ese momento mata a su antiguo socio, que le había llevado hasta allí, y salta del puente salvando su vida. Sin embargo más tarde en el quinto juego Deok-su cae del puente abrazado a Mi-nyeo, con consecuencias esta vez letales.

Sae-byeok y el cuchillo en la garganta

La joven también tiene una circunstancias muy complicada antes de entrar a formar parte del juego. Ha sido estafada por un trabajador de inmigración que le dijo que podría traer al resto de su familia de Corea del Norte. Pero cuando este le pide más dinero, la chica le advierte de que le va a pagar, pero que le matará si vuelve a intentar engañarla. Todo esto mientras amenaza al hombre con un cuchillo en la garganta. Desgraciadamente Sae-byeok muere más tarde, ya dentro del juego, siendo apuñalada en la garganta por Cho Sang-woo.

Ali y su forma de reclamar sus deudas pendientes

Es sin duda uno de los personajes cuya muerte causa mayor pena en los que han visto la serie. Y es que la historia de Abdul Ali es cuanto menos trágica. En un flashback de su personaje vemos que se vio obligado a reclamar a su jefe que le pagara después de haber sufrido un accidente laboral por el que pierde los dedos. Cuando éste se niega a pagarle, su jefe acaba con su mano atrapada en una máquina mientras deja caer un sobre con dinero. En ese momento Ali coge el sobre y sale corriendo. Despuérs, en el juego de las canicas, Sang-woo, en quien Ali confía ciegamente, le engaña para que le dé todas sus canicas y pierda el juego, de la misma manera que su anterior se aferró al dinero que por derecho le pertenecía.

Cho Sang-woo y sus tendencias suicidas

Ahogado por las deudas que podrían causar graves problemas incluso a su madre, Sang-woo parece haber pensado en suicidarse cuando le vemos en una bañera después de que el juego se interrumpiera la primera vez y todos volvieran a su vida fuera. Así que cuando en la ronda final decide apuñalarse a sí mismo y eliminarse del juego, no es la primera vez que vemos al hombre abocado al sucidio.

