Judd Hirsch interpretará al padre de Leonard en 'The Big Bang Theory'

La familia Hofstadter al completo aparecerá finalmente en 'The Big Bang Theory'. Chuck Lorre, productor ejecutivo de la serie de CBS, ha confirmado que el actor Judd Hirsch será el padre de Leonard (Johnny Galecki), según recoge Entertainment Weekly.



"Estoy muy emocionado, nos lo vamos a pasar muy bien", ha declarado el actor. Muy pronto podremos ver a Hirsch en 'The Goldbergs' en Neox.



Steve Molaro, productor de la serie, ya anunció hace unas que aparecería el padre de Leonard. "Hemos empezado a pensar sobre otras personas que no hemos conocido", explicó, "como el padre de Leonard y quién podría ser. Estamos pensando en explorar eso antes del final de la novena temporada".



Judd Hirsch interpretará al ex-marido de Christine Baranski, que da vida a la Dr. Beverly Hofstadter. "El padre de Leonard tendrá otro carácter, muy diferente a la madre. Cuando ves a Leonard y su madre juntos, lo diferentes que son, pensamos que el padre tenía que compensar la ecuación", ha declarado Lorre