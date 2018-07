Josh Charles ficha para la tercera temporada de 'Masters of Sex'

Josh Charles regresa a la pequeña pantalla de la mano de 'Masters of Sex'. La serie de Showtime regresará el próximo 12 de julio con su tercera temporada.



Charles interpretó a Will Gardner en 'The Good Wife', papel por el que ha estado nominado a dos Premios Emmy y a un Globo de Oro. Su participación en 'Masters of Sex' supone su vuelta a la televisión.



En la serie de Showtime dará vida a Daniel Logan, un empresario que trabaja en la industria del aroma. Tratando de embotellar el olor del sexo y vender un afrodisíaco para el gran público, Daniel Logan busca la pericia de William Masters (Michael Sheen) y Virginia Johnson (Lizzy Caplan).