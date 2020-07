Joe Jonas y Sophie Turner ponen a su hija un nombre de 'Juego de Tronos'

Una de las parejas más admiradas y divertidas del momento, Sophie Turner y Joe Jonas, se han convertido padres de una niña. El pasado miércoles 22 de julio la actriz de 'Juego de Tronos' dio a luz en Los Ángeles al bebé, que llega un año después de su boda, según informa TMZ.

El nombre de la pequeña ya ha sido revelado y tiene cierta conexión con la serie con la que Turner se dio a conocer, y especialmente con su personaje Sansa Stark.

"Joe y Sophie dieron la bienvenida a una niña el pasado miércoles en Los Ángeles y están encantados. La pareja ya está obsesionada y no puede dejar de alegrarse por su nueva incorporación. La pareja se está tomando tiempo para disfrutar de este momento tan especial y sólo han compartido las noticias y actualizaciones con sus familiares y amigos. Con la pandemia, Joe y Sophie han sido muy cautelosos con respecto a quién está a su alrededor y a su pequeña niña", informaban sus representantes a ET.

En cuanto al nombre, Willa, se trata de la versión femenina de Will. Este significa "decidida" y "protectora", cualidades muy presentes en Sansa Stark. Además, según se han dado cuenta los fans, dos personajes de 'Juego de Tronos' tenían este nombre, un niño salvaje de la temporada 5 y una sirvienta de la temporada 8.

Pero lo que resulta aún más curioso es que Wylla es el nombre que da Ned Stark de la supuesta madre de Jon Snow para mantener el secreto de su hermana. Su forma de pronunciarse no es igual, pero está muy próximo al nombre elegido por Sophie y Joe.

La llegada de Willa tiene lugar un año después de la impresionante boda entre Turner y Jonas. El matrimonio empezó a salir en 2016 e hizo oficial su relación en 2017. Casarse no estaba entre los planes de la actriz, tal y como informó a Rolling Stone el año pasado. "Me estaba preparando completamente para estar soltera por el resto de mi vida. Creo que una vez que has encontrado a la persona adecuada, ya sabes...".

El nacimiento de Willa pone el broche de oro a una de las parejas favoritas de Internet debido a sus posts en Instagram y a la aparición de ella en varios vídeos musicales de los Jonas Brothers.

