Jimmy Fallon cancela 'The Tonight Show' por la muerte de su madre

La madre del presentador Jimmy Fallon, Gloria Fallon, ha fallecido este sábado a los 68 años, justo un día después de que el presentador tuviera que cancelar su asistencia al programa que conduce en NBC.

"Jimmy estuvo al lado de la cama de su madre, junto con sus seres queridos, cuando falleció en el Centro Médico Langone en Nueva York. Nuestras oraciones están con Jimmy y su familia mientras ellos atraviesan este duro momento", ha comunicado su representante en una nota que recoge la revista People.

No se sabe si el programa 'The Tonight Show' regresará este lunes a la cadena NBC con la presencia del conductor, ya que estaba prevista la visita de Adam Levine, Sam Rockwell y J Balvin. Si no, lo más probable es que se ponga una reposición.