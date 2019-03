Jessica Lange regentará un psiquiátrico en 'American Horror Story'

Jessica Lange será la directora de un psiquiátrico en la segunda temporada de 'American Horror Story'. Adiós a Constance, el papael que la hizo ganadora de un Globo de Oro en la última edición de los premios.



Ryan Murphy ha confirmado, según publica Entertainment Weekly, que la segunda temporada de 'American Horror Story' estará centrada en un psiquiátrico. El creador de la serie ha ido más allá y ha dado más datos sobre esta nueva localización. Jessica Lange será la directora de este nuevo centro que estará habitado por criminales mentalmente inestables.



Este centro estará situado en la costa este de Estados Unidos y ocurrirá en un tiempo totalmente diferente al de la primera temporada, por lo que las uniones con los episodios ya vistos serán nulas.



"No tendrá nada que ver con lo que ya hemos visto, no habrá ninguna mención", aclara Murphy en unas declaraciones recogidas por el portal The Hollywood Reporter.



Pero Lange no será la única que "repita" en 'American Horror Story': el actor Zachary Quinto participará también en esta segunda temporada interpretando a uno de los criminales internados en este centro psiquiátrico.