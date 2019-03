Jessica Lange recoge su quinto Globo de Oro

Su papel de constance en 'American Horror Story' la ha vuelto a poner en el mapa televisivo. Jessica Lange volvió a recoger un Globo de Oro 16 años después del último que adorna su estantería.



La actriz cuenta con 5 galardones que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood concede desde hace ya 69 años. Lange recogió emocionada el galardón a la mejor actriz de reparto, por el que competían Kelly McDonald ('Boardwalk Empire'), Maggie Smith ('Downton Abbey'), Sofia Vergara ('Modern Family'), Even Rachel Wood ('Mildred Pierce').



Otra clara ganadora en todas las quinielas era Claire Danes. La actriz ha recogido su segundo Globo de Oro consecutivo (tiene un tercero por 'My So-Called Life') por su interpretación de Carrie Mathison, na agente de la CIA con problemas de personalidad, en 'Homeland'.



Danes se impuso a veteranas como Julianna Margulies ('The Good Wife') y Madeleine Stowe ('Revenge'), y a "novatas" como Mireille Enos ('The Killing').



Kate Winslet también era una clara favorita para llevarse un Globo de Oro a su casa. La actriz estaba doblemente nominada: en la categoría de cine por 'Un dios salvaje' y en la de televisión, por 'Mildred Pierce'. No tuvo suerte con la de cine, pero no se fue con las manos vacías: fue premiada como mejor actriz de miniserie.



La sorpresa estuvo en la comedia. Laura Dern recogió el primer galardón televisivo de la noche, el de mejor actriz de comedia por su papel en 'Enlightened', arrebatándoselo a Tina Fey ('30 Rock'), Laura Linney ('The big C') y a Zooey Deschanel ('New Girl').