Jessica Biel regresa a televisión con la serie 'The Sinner'

Jessica Biel protagonizó 'Siete en el paraíso' y desde que acabó hace 10 años, no había vuelto a la televisión, centrando su carrera en el cine. Pero en breve volveremos a verla en la pequeña pantalla con el nuevo proyecto de USA Network, 'The Sinner', según informa The Hollywood Reporter.

Cada temporada de este thriller se centraría en un tema, al estilo 'American Crime Story'. Junto a Jessica Biel, el otro protagonista será Bill Pullman.

Basada en la novela de Petra Hammesfahr, 'The Sinner' contará la historia de una joven madre (interpretada por Jessica Biel) que se ve superada por un inexplicable ataque de rabia que la lleva a cometer un sorprendente y público acto de violencia.