Jennifer López se convierte en policía en 'Shades of Blue'

Jennifer López se une a Kriten Dunst, Tim Robbins, Kathy Bates o Julia Roberts y da el gran salto: del cine a la televisión. La cadena NBC ha anunciado la fecha de estreno de 'Shades of Blue', la ficción producida y protagonizada por JLo.



La serie, que tendrá 13 episodios, llegará a NBC el 14 de enero de 2016 con un capítulo especial de dos horas, dirigido por el ganador del Emmy, Barry Levinson. Junto a López, los actores Ray Liotta y Drea De Matteo completan el reparto principal.



En 'Shades of Blue', López interpreta Harlee Santos, una carismática detective, que es madre soltera, que se reincorpra al trabajo en el departamento de policía de Brooklyn, donde Matt Wozniak (Liotta) será su jefe.

