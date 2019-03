Jennifer Aniston no pierde la esperanza sobre el regreso de 'Friends'

Aunque ya han pasado trece años desde el final de 'Friends' la serie sigue teniendo una legión de fans que no paran de soñar con el regreso de la ficción. Una vuelta a la televisión que parecía imposible, pero hasta los sueños más difíciles pueden hacerse realidad.

Y es que, tras el paso de la actriz Jennifer Aniston por el programa de Ellen DeGeneres los fans de 'Friends' han vuelto a recuperar la ilusión.

Aniston acudió al show para hablar sobre la nueva serie que va a protagonizar junto a Reese Whiterspoon. Cuando de repente la intérprete aplaudió como en la famosa canción de la serie 'I'll Be There Foy You', lo que provocó que la presentadora le preguntara si cabía la posibilidad de que ese regreso se pudiera hacer realidad.

A lo que Jennifer contestó: "Todo es posible Ellen ¿Cualquier cosa verdad? Quiero decir, George Clooney se casó. Creo que es fabuloso".