Jason Lee tiene nueva comedia en CBS, 'What Goes Around Comes Around'

'What Goes Around Comes Around' es el nuevo proyecto de ficción que prepara la cadena CBS. Para esta nueva comedia contará con Jason Lee, conocido por ser el protagonista de 'Me llamo Earl'.



El guionista de 'Malcolm', Dan Kopelman, será el encargado de firmar el guión del piloto, mientras que Tim Story, director de ‘Los cuatro fantásticos’, dirigirá el piloto, según informa The Hollywood Reporter.



La comedia cuenta la historia de dos padres que rondan los cuarenta años y que, tras vivir una salvaje y alocada adolescencia, ahora deberán enfrentarse a la peor de sus pesadillas, criar a tres hijos adolescentes.