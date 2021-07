Jamie Lynn Spears recibe amenazas de muerte tras sus declaraciones sobre su hermana Britney Spears

Tras las impactantes declaraciones que Britney Spears hizo de su familia en el juicio por su tutela legal, en la que denunciaba el infierno en el que llevaba viviendo durante años e incluso afirmó que le gustaría demandar toda su familia, porque nadie hizo nada por ayudarla; toda la atención mediática se ha centrado sobre su hermana pequeña.

Los fans de Britney la critican

Algunos seguidores de la cantante, recriminan a la exestrella de 'Zoey 101' no haber apoyado a su hermana lo suficiente y de haber intentado aprovecharse de su situación. Hace unos días, Jamie Lynn Spears rompía el silencio, y se pronunciaba sobre el tema a través de sus redes sociales: "Estoy muy orgullosa de mi hermana, de que por fin utilizara su voz, y pidiera un nuevo abogado, tal y como le dije que hiciera hace años" sin embargo, Jamie insiste en que la única razón para no hablar antes del tema ha sido porque sentía que "no era mi lugar, ni lo correcto, hasta que mi hermana pudiera expresar por sí misma cómo se sentía".

También negó rotundamente que se hubiera aprovechado de alguna forma de su hermana mayor y pedía disculpas por "no apoyarla como le gustaría al público, con un hashtag en una red social".

Amenazas de muerte

Sin embargo, estas explicaciones no han sido suficientes para algunos de los fans de Britney, y al parecer estarían enviando mensajes con amenazas de muerte a Jamie y su familia. Hace poco publicaba también en su perfil de Instagram, una historia que decía: "Hola, respeto que todo el mundo tenga derecho a expresarse, pero ¿pueden parar las amenazas de muerte? Sobre todo, las amenazas de muerte a los niños".

La hermana de Britney no ha querido dar más detalles, sobre a quién van dirigidas las amenazas de muerte, pero ella tiene dos hijas, la mayor de 13 años, Maddie Briaan y una pequeña de tres, llamada Ivey joan.

