Jaimie Alexander sufre una accidente durante el rodaje de 'Blindspot'

"Me he roto la nariz mientras rodaba una pelea. De algún modo, creo que me hace más guay" bromeaba Jaimie Alexander en su cuenta de Twitter.

La actriz se encuentra sumida en el rodaje de la segunda temporada de 'Blindspot', la serie de NBC que Antena 3 ha emitido este verano.

Debido a la preocupación de sus seguidores, Alexander ha 'tuiteado' una foto en la que demuestra que el maquillaje hace milagros. La nueva entrega de 'Blindspot' llegará a la cadena estadounidense el próximo 14 de septiembre.