'Hora Punta' dará el salto a la pequeña pantalla

'Hora Punta', la exitosa trilogía protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker formará parte de la pequeña pantalla ya que la CBS ha encargado el piloto oficial de la serie.

Esta adaptación televisiva seguirá el guión de Bill Lawrence y Blake McCormick que mantendrán la misma trama de los films.



Este no es el único piloto que la CBS ha encargado, ya que junto a 'Hora Punta', la cadena ha encomendado también dos nuevas comedias: 'Super Clyde' de Greg García y 'Joe Time', escrita y producida por Bill Wrubel.



El caso de 'Hora Punta', no es algo aislado ya que las adaptaciones televisivas de los films están de moda. Ejemplo de ellos son las películas 'School of Rock', 'Pactar con el diablo' o 'Shutter Island', que también darán el salto a la pequeña pantalla como ya hicieron 'Psicosis', 'Hannibal' o 'Fargo'.