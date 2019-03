Michael J. Fox y Christopher Lloyd siempre serán Martin McFly y Doc Brown. Pero tras su participación en la trilogía de Robert Zemeckis 'Regreso al futuro', sus carreras continuaron con muchos proyectos televisivos. Con motivo de la celebración del día en el que viajan al futuro/presente, repasamos sus carreras en la pequeña pantalla.



'The Good Wife' es la última ficción en la que Michael J. Fox tiene un papel recurrente. Fox interpreta al abogado Louis Canning, que sufre una enfermedad similar a la del actor, enfermo de Parkinson desde 1991. En 'Boston Legal' y 'Scrubs' también ha participado con papeles recurrentes.







En la temporada de 2013, la cadena NBC estrenó 'The Michael J. Fox Show', que fue una de las primeras cancelaciones televisivas de ese año. Con 'Spin City' (de 1996 a 2002) la suerte estuvo de su parte y fue todo un éxito para la cadena ABC. Por su papel del teniente de alcalde Mike Flaherty recogió un Emmy y tres Globos de Oro.



Tras interpretar a Doc Brown, Christopher Lloyd ha tenido pequeños papeles en series como 'El ala oeste de la Casa Blanca' (en 2005 como el profesor Lawrence Lessing), 'Malcom', 'Ley y Orden' (2008), 'Numb3rs' (2007), 'Los Simpson' o, más recientemente, en la serie de Fox 'Fringe', donde interpretó a Roscoe Joyce (en 2011), una antigua gloria del rock, recibe una inesperada visita: la de su hijo Bobby, que murió 25 años atrás.







Elisabeth Shue forma parte del reparto de 'CSI', interpretando a Julie Finlay. También ha puesto voz a un personaje de 'Padre made in USA' y ha hecho un cameo en la serie de Larry David. Antes de participar en la trilogía de Zemeckis, Shue fue una de las protagonistas de la serie 'Call to glory' (1984-1985), la serie de televisión de ABC.



La "madre" de Marty, Lea Thompson tuvo gran éxito en la pequeña pantalla con la comedia de NBC 'Caroline in the city' (de 1995 a 1999). También ha aparecido en un episodio de 'Law & Order: Special Victims Unit'.



Thomas F. Wilson, Biff Tannen en la trilogía de 'Regreso al futuro', ha tenido una prolífica carrera en la televisión, ya que en su 'currículum' (vamos, la ficha de IMDb) aparecen numerosas participaciones en la televisión, tanto poniendo voz ('Bob Esponja', 'Tom y Jerry' o 'Padre de Familia') como con papeles episódicos en series como 'Psych', 'House', 'Bones' o 'Entre fantasmas'.