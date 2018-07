'Heroes Reborn' presenta a sus nuevos personajes

La cadena NBC estrenará el próximo 24 de septiembre 'Heroes Reborn'. Para presentar sus nuevos personajes, aunque todavía se desconocen detalles como qué harán en la serie, aunque en sus pósters incluyen textos diferentes que podrían dar algunas pistas.



La serie ha presentado a Francesca Eastwood (la hija de Clint Eastwood) como Molly y Ryan Guzman ('Pequeñas mentirosas') que interpretará a Carlos, según ha informado CommingSoon. En el cartel de Molly pone "Sacrifica lo que sea necesario", mientras que en el de Carlos "Abraza lo que eres".

Embrace who you are. #HeroesReborn https://t.co/foO9BlwJee