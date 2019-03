'Heroes Reborn', la nueva entrega de la serie de NBC

La serie 'Heroes' terminó en 2010, pero regresa a la NBC con una nueva temporada de 13 capítulos y, como ya se sabe, se estrenará bajo el título 'Heroes Reborn'. De momento, la ficción fantástica será una miniserie que tendrá una única temporada y se estrenará el 24 de septiembre.



'Heroes Reborn' reconectará con los elementos originales de la serie con nuevos protagonistas que descubrirán que tienen poderes especiales.

El tráiler titulado "¿Dónde están los héroes?" que recoge la situación actual de diversas partes del mundo después de la desaparición de los héroes.



En el clip podemos ver algunas de las caras nuevas como la de Zachary Levi. Otros de sus compañeros serán Robbie Kay ('Once Upon A Time'), Danika Yarosh ('Shameless'), Judith Shekoni ('Amanecer'), Ryan Guzman ('The Boy Next Door'), Henry Zebrowski ('A to Z') y Kiki Sukezane ('Death Yankee 3').



También se ha lanzado el primer póster promocional en el que podemos ver una imagen ambigua en la que aparece un eclipse y la frase "comienza un nuevo fenómeno".

La nueva temporada contará con algunos de los miembros del reparto original que no han querido perderse esta nueva aventura como Sendhil Ramamurthy, Jack Coleman, Masi Oka, Greg Grunberg y Jimmy Jean-Louis.