El hermano de Pablo Escobar pide revisar 'Narcos'

Al hermano de Pablo Escobar no debió de "gustarle" mucho la primera temporada de 'Narcos', así que ha pedido a Netflix revisar la segunda entrega antes de su estreno el próximo 2 de septiembre.



A través de un comunicado de Escobar Inc., una compañía que gestiona los derechos de Pablo Escobar, el hermano del narcotraficante fallecido en 1993 señaló que su solicitud para revisar los nuevos capítulos de 'Narcos' es "formal y amistosa".



"(La serie) me describe a mí, a mi vida, a mi familia y a mi hermano. Creo que nadie más en el mundo está vivo para determinar la validez de los materiales excepto yo", apuntó. La serie 'Narcos' repasa a través de la figura de Pablo Escobar, interpretado por el actor brasileño Wagner Moura, las causas y efectos de la globalización del consumo de la cocaína.



En este sentido, el director ejecutivo de Escobar Inc., Olof K. Gustafsson, aseguró que su compañía trató de contactar a Netflix antes de lanzar la primera temporada de la serie, pero afirmó que no obtuvieron respuesta.



"Creo que es importante que reconozcan los deseos de Roberto Escobar de revisar la serie para garantizar a la familia y a los espectadores un retrato riguroso de Pablo y Roberto Escobar", añadió.El estreno en EEUU de la segunda temporada de 'Narcos' está programado para el próximo 2 de septiembre.