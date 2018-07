Hallan muerto en su casa a Harris Wittels, productor de 'Parks and Recreation'

Uno de los productores ejecutivos de la exitosa serie estadounidense de la NBC 'Parks and Recreation', Harris Wittels, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles este jueves, según informan medios locales.



A la espera de los resultados de la autopsia, la Policía sospecha que el prodcutor de la serie de NBC, de sólo 30 años, falleció a causa de una sobredosis. La asistenta de Wittels descubrió su cadáver al mediodía del jueves en su casa de Los Ángeles, según informaron los agentes.



El también humorista participaba en la popular serie no sólo como productor ejecutivo sino también como guionista. La protagonista de la serie, Amy Poehler, ha declarado: "Hoy he perdido a un amigo".



La séptima y última temporada de 'Parks and Recreation' acaba el 24 de febrero. La serie ha sido nominada a cuatro premios Globo de Oro y a diez premios Emmy.