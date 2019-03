Hace 10 años que terminó 'Friends': ¿qué fue de los amigos?

El tiempo vuela. Y si no que se lo digan a Monica, Chandler, Ross, Rachel, Phoebe y Joey. Los "amigos" dijeron adiós hace 10 años ya. 'Friends', la mítica serie de NBC, se despedía de su audiencia millonaria tal día como hoy hace una década.



Muchos rumores sobre su vuelta en forma de película y tras ver a sus protagonistas en diferentes series y películas, en Objetivo TV echamos la vista atrás para recordar una de las comedias que ha marcado la ficción televisiva.



"¿Vamos a tomar un café?" fue la última frase de la comedia protagonizada por Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry y Matt LeBlanc. Tras diez temporadas y más de 200 episodios, los "amigos" continúan tomando café en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos.



Jennifer Aniston, Rachel Green en 'Friends' (papel por el que ganó un Emmy) ha centrado su carrera en el cine, con éxitos de taquilla como 'Exposados'. Lisa Kudrow, que también recogió un Emmy por su papel de Phobe Buffay, protagoniza la serie 'WebTherapy' en la que se ha reunido con Ross y Joey.



David Schwimmer participó en la miniserie de HBO 'Hermanos de Sangre' y ha centrado su carrera en producciones independientes y en el teatro. Matt LeBlanc terminó 'Friends' con un proyecto bajo el brazo: el 'spin off' de la serie, centrado en su personaje Joey Tribianni. La serie no tuvo éxito y fue cancelada al poco tiempo. Tras participar en varias películas sin éxito, su papel en el remake estadounidense de 'Episodes', donde se interpreta a sí mismo, le ha valido un Globo de Oro.



Monica Geller y Chandler Bing lo han intentado en diferentes proyectos televisivos. Courteney Cox ha protagonizado la serie 'Cougar Town' y la última ficción que ha protagonizado Matthew Perry ha sido 'Go On'. Perry ha participado en varias series con cameos, como en 'Ally McBeal', 'The Good Wife' o 'El Ala Oeste de la Casa Blanca', por cuyo papel estuvo nominado en los Emmy.