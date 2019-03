Habrá 'spin-off' de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Luz verde para el 'spin-off' de 'Cómo conocí a vuestra madre'. Finalmente, la comedia de la cadena CBS no acaba tras esta última temporada, y es que la cadena ya trabaja en el piloto de su nuevo proyecto bajo el título 'Cómo conocí a vuestro padre'.



Era un secreto a voces que ha ido cobrando fuerza con el paso de los capítulos de esta novena y última temporada de la ficción. Así, con el final cada vez más cerca, y con Ted a punto de encontrarse con su futura esposa, se hace oficial el 'spin-off' de 'Cómo conocí a vuestra madre'.



La CBS ya trabaja en el piloto de 'Cómo conocí a vuestro padre', una comedia que tendrá una protagonista femenina y que volverá a contar con gran parte del equipo de la serie original como Carter Bays, Craig Thomas y Emily Spivey.



El puente de lanzamiento sería 'Cómo conocí a vuestra madre', pues la serie presentaría, en los últimos capítulos, al nuevo grupo de personajes que formaría parte del 'spin-off'.



Cuando la noticia del posible continuación de Cómo conocí a vuestra madre llegó, a finales de octubre, la reacción inmediata no fue de una emoción abrumadora. En Twitter algunas personas se burlaron de la idea, mientras que revistas como 'Time' lo dejaban bien claro: "Por favor no hagan un spin-off".



Pero ni las críticas ni el malestar generalizado han frenado a la CBS, quien ya se encuentra trabajando plenamente en el 'spin-off' de forma paralela a los últimos episodios de la ficción.



'Cómo conocí a vuestra madre' se encuentra en plena emisión de su novena temporada a través del canal estadounidense CBS. En nuestro país, la comedia se puede ver en Neox.