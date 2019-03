El gran temor de Sofía Vergara no es la muerte de un personaje en 'Modern Family'

Hace unas semanas Christopher Lloyd, co-creador de 'Modern Family', avanzaba que en la temporada 10 de la serie se iban a enfrentar a un momento muy duro ya que en esta entrega uno de los personajes de la ficción iba a tener un trágico final.

"Estamos tratando algunos de los eventos más importantes de la vida en esta temporada. Nos enfrentamos a una muerte, que sin duda es un tema que las familias deben enfrentar, y en la televisión, no es fácil porque es un tema complicado. Pero al mismo tiempo, parece inusual que una familia no pase por eso", explicaba entonces Lloyd.

Una pérdida que parece ser a la actriz Sofía Vergara, quien da vida a Gloria, no le preocupa tanto. Y es que, a la colombiana hay otro aspecto que le alarmaría mucho más si supiera que iba a ocurrir en la serie: "No me puse nerviosa cuando escuché que alguien iba a... si hubiera oído que alguien iba a ser deportado, entonces sí lo estaría. Seríamos Rico o yo, creo que Rico iría primero", comenta en una entrevista que ofreció en el programa de Ellen DeGeneres.