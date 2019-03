'Glee' estrena temporada con peores resultados que el año pasado

El arranque de la nueva temporada de 'Glee' no ha tenido tan buenos resultados como el año pasado. El musical fue visto por más de 8 millones de espectadores y logró 3,2/9 puntos en demográficos, convirtiéndose en lo más visto ese día en las cadenas estadounidenses. A pesar de los buenos resultados que tuvo en comparación con las otras cadenas, la serie baja 4 puntos en relación a su temporada pasada.



En el estreno de la cuarta temporada, Rachel mostró un poco cómo es su nueva en vida en New York y "New Directions" empezó a conformar su equipo de trabajo.

Rachel (Lea Michele) tiene unos inicios difíciles en New York Academy the Dramatic Arts y tiene muchos problemas para satisfacer a su exigente profesora de baile, Cassandra July (Kate Hudson). Además, conoce a Brody (Dean Geyer), un guapo muchacho, que está en la promoción superior.



Por otra parte, los miembros de "New Directions" compiten entre ellos para determinar quién será la "New Rachel" en el Glee club. Durante las audiciones, una nueva promoción de cantantes se reúne, como Marley (Melissa Benoist) y Jake Puckerman (Jacob Artist), que es el hermanastro de Puck.