'Glee' se despide de la pequeña pantalla con un homenaje a Cory Monteith

'Glee', la ficción musical de Ryan Murphy, dirá adiós a sus seguidores el próximo 20 de marzo en Estados Unidos y lo hará con un doble episodio. Para promocionar el fin de la sexta y última temporada, Fox ha lanzado un vídeo promocional con los mejores momentos de esta temporada.



En el Paleyfest, donde se emitieron los primeros minutos del penúltimo episodio, Darren Criss habló sobre "This time", la canción que ha escrito para el último episodio de la serie. Criss aseguró a Entertainment Weekly que escribió "'This Time' como si fuera una carta de amor hacia todas las cosas de 'Glee'. La serie por sí misma, las emociones de las personas que salen de ella, tanto los actores como los personajes, el efecto que tiene en todos... Intenté plasmar todas esas ideas mediante la narración de una sola persona".



La canción la interpretará Lea Michel que confesó sobre la canción de Criss que "ese fue el día en el que me caí de rodillas y lloré. Literalmente tuve que llamar a mi madre. Fue el día más especial. Tengo que decir a todos los que estamos aquí y el que lo vea, lo que quería decir pero no podía pensar en las palabras para decirlo, él lo ha conseguido con esta canción”.



'Glee' se despedirá el próximo 20 de marzo de la pequeña pantalla con los episodios '2009' y 'Dreams Come True', en el que se hará un homenaje a Cory Monteith que falleció el pasado año 2013 por sobredosis de alcohol y drogas.



En España podremos disfrutar muy pronto en Neox de nuevos capítulos de 'Glee', la serie que ha triunfado en Estados Unidos.