Gillian Anderson, a punto de ser Margaret Thatcher en 'The Crown'

Para seguir contando la historia de la Corona Británica, los productores de 'The Crown' incorporarán a un nuevo elenco de actores de cara a la tercera temporada. Por lo tanto, Claire Foy será reemplazada por Olivia Colman como la nueva reina, Vanessa Kirby cede el papel de la princesa Margarita a Helena Bonham Carter y Matt Smith será sustituido por Tobias Menzies como el príncipe Felipe de Edinburgo.

Además de estos reemplazos, nuevos personajes aparecerán en la nueva etapa del la historia de Inglaterra. Erin Doherty se incorpora como la princesa Ana, y personalidades como Camilla Parker Bowles, el Primer Ministro Harold Wilson o la querida Lady Di aparecerán en esta nueva entrega.

Las temporadas de 'The Crown' están comprendidas en periodos de ocho años. si bien la primera se situó entre 1947 y 1955, la segunda desde 1956 hasta 1964, la tercera empezará a finales de los sesenta y acabará a finales de la década siguiente, con tanto sucesos importantes como la descolonización, el jubileo de la Reina de 1977 o el divorcio de Margarita en 1978.

Entre tanto hecho histórico, en algún momento se tendrá que representar a la Primera Ministra Margaret Thatcher, que aparecerá en la ficción en la cuarta temporada. Al parecer, la dama de hierro podría tener una firme candidata para que sea representara en la serie. Gillian Anderson está siendo considerada para el papel, la protagonista de 'Expediente X', que se encuentra ahora promocionando 'El espía que me plantó', obtendría el papel después de mantener una conversación con el guionista de la ficción, Peter Morgan, que también es su pareja.

Aunque todavía no hay confirmación al respecto, según informa The Mail, una fuente cercana a la producción argumentó que la actriz sería una gran incorporación: "Gillian es una excelente actriz, así que sería un verdadero placer conseguirla". Tendremos que esperar a que se confirme formalmente que Anderson interpretará a Thatcher. La tercera temporada no tiene fecha concreta, pero se espera para principios del 2019.