La tragedia de Frankie Muniz, protagonista de 'Malcolm in the middle': Lo ha perdido todo por culpa de su gato

Frankie Muniz, protagonista de la inolvidable 'Malcolm in the middle', no ha tenido la mejor de las semanas. El actor ha perdido su casa por culpa de su gato, Jeri.

"Llegué a casa después del funeral de mi tío y encontré 4 de los 5 pisos de mi casa inundados con un metro de agua. Todo lo que tenía ha quedado destruido. Cada pared, cada obra de arte, fotos personales, muebles. Todo porque mi gato accidentalmente abrió un grifo hace unos días mientras estábamos fuera", ha explicado Frankie Muniz en su cuenta de Twitter.

"Estoy devastado y agotado despúes de una dura semana en la que hemos perdido a mi tío Skip, 45 horas de viaje desde y hacia Francia para encontrar este desastre. He llorado más ayer y hoy que en toda mi vida. Perdonadme por desahogarme. Solo necesito un poco de apoyo", continuó explicando.

El intérprete sabe que la historia parece inverosímil, por lo que no ha dudado en afirmar que "sé que esto suena ridículo, pero juro que es verdad. No creeríais la destrucción que hay. Gracias a Dios tengo a Paige Prive para ayudarme a superar esto. Me perdería sin ella. Es muy fuerte y es exactamente lo que necesito", añadió en referencia a su pareja.

Parece que ambos se pusieron inmediatamente a limpiar el desastre: "Afortunadamente no todos nuestros muebles están destruidos, pero cada pared, suelo y techo debe ser arrancado y reemplazado para reducir el riesgo de moho".