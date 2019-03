Fox renueva 'The Following'

Los seguidores de 'The Following' pueden respirar tranquilos: Fox ha confirmado una segunda temporada para la serie protagonizada por Kevin Bacon. La noticia la ha hecho pública el presidente de la división de entretenimiento de Fox, Kevin Reilly, quien ha confesado que desde el principio sintieron que "Kevin Williamson y Marcos Siega habían creado un drama de gran calidad y es agradable ver que el público responde".



"Kevin Bacon y James Purefoy nos han dado dos de los personajes más convincentes de la televisión", ha añadido refiriéndose a los protagonistas de 'The Following'. La serie, que se estrenó en la midseason, ha conseguido fidelizar a más de ocho millones de espectadores en los siete capítulos que ha emitido hasta ahora. La segunda temporada contará con una tanda de quince episodios.



Otras series que se verán de nuevo en la próxima temporada son las comedias 'New Girl', 'Hope' y 'The Mindy Project'. Fox ha confirmado su renovación ya que "estos programas son creativamente vibrantes y han captado a una audiencia leal y apasionada", según Reilly.



Pero no todo son noticias positivas: la cadena ABC ha anunciado la cancelación de uno de sus últimos estrenos, 'Zero Hour'. La serie protagonizada por Anthony Edwards ya no volverá a la parrilla de la cadena después de tres episodios emitidos, que con poco más de seis millones de espectadores se convirtió en el peor estreno de la historia de la cadena.