En 'Juego de Tronos' las batallas no sólo se han librado contra los caminantes blancos. Las tramas amorosas también han tenido su importancia y los impulsos que provocaban en los protagonistas han tenido algún que otro desenlace que ha puesto patas arriba la serie. Cersei Lannister y Brienne de Tarth han sido dos de los grandes personajes femeninos que nos ha regalado la ficción creada por George R. R. Martin. Ambas, con caracteres totalmente opuestos representaban una independencia y una valentía inspiradora y poco común para la época. A pesar de aparentar ser tan distintas tenían un punto en común: Jaime Lannister.

Desde el primer capítulo de la primera temporada de la serie pudimos conocer la relación de incesto que mantenían los personajes de Nikolaj Coster-Waldau y Lena Headey. Una relación difícil y que fue pasando por distintas etapas durante las ocho temporadas de 'Juego de Tronos'.

Sin embargo, en la tercera temporada pudimos empezar a observar cómo se forjaba lo que parecía una simple amistad, la típica friendzone, que dividió a los fans de la serie entre los que shippeaban a Jaime y Cersei y entre los que preferían esta nueva relación entre Brienne y el matarreyes que sólo parecía platónica. En la última temporada, los seguidores de este último bando vieron escuchadas sus plegarias cuando, al fin, los dos caballeros consumaban su relación, para después quedarse con el corazón completamente roto, ya que Jaime abandona a Brienne y se aventura a buscar a Cersei para morir con ella.

Como podemos comprobar en el último episodio de la serie Brienne no le guarda ningún rencor al que fue el amor de su vida. Fuera de la ficción la realidad no es muy diferente y es que las actrices Gwendoline Christie y Lena Headey mantienen una muy buena relación. Esta última no ha dudado en compartir una foto de sus vacaciones junto a Christie mientras disfrutan del mar en un barco.

Además, Carice van Houten, la actriz que da vida a Melisandre ha comentado la imagen bromeando sobre si 'la mujer roja' podría unirse: "Can Mel join you??"

...

Seguro que te interesa:

'Juego de Tronos': Las impactantes declaraciones de Jerome Flynn (Bronn) sobre su mala relación con Lena Headey (Cersei Lannister) en la serie