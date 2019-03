El final de la quinta temporada de 'The Walking Dead' será una "locura"

Este domingo por fin regresó a la cadena AMC los nuevos capítulos de la segunda parte de la quinta temporada de 'The Walking Dead'. Hace unos días, Andrew Lincoln, quien da vida a Rick Grimes, aseguró que los nuevos capítulos serían "increíblemente emotivos y llenos de sorpresas".



En una nueva entrevista a 'Entertainment Weekly', Lincoln ha reconocido sentirse "mitad aterrorizado, mitad emocionado" por todos los seguidores de la serie. El rodaje de esta segunda tanda de capítulos fue según el actor "una locura, una experiencia alucinante".

El actor alabó también el trabajo del productor Scott Gimple: "Es algo increíble lo que Gimple ha hecho. Ha sido capaz de mantener muchas tramas en movimiento. Me arrodillo ante él en una reverencia".



Entre otros temas, Andrew Lincoln habló de Rick, el personaje al que da vida y líder del grupo de supervivientes de la catástrofe zombie y aseguró que en los nuevos capítulos apretará las riendas ya que por primera vez todos los miembros se encontrarán juntos en un mismo grupo. "Pero eso no significa que no haya problemas o conflictos. Los habrá", concluyó el actor.



La segunda parte de la quinta temporada de la ficción contará, como ya recordamos en Objetivo TV, con nuevos personajes, entre ellos Aaron, interpretado por Ross Marquand y Samantha, a quien dará vida Alexandra Breckinridge.