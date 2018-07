'Fear the Walking Dead' y 'The Walking Dead' no tendrán un crossover por el momento

Los zombies se han apoderado esta temporada de la televisión. Tanto 'Fear the Walking Dead' como 'The Walking Dead' no dejan de cosechar éxitos, pero de momento lo seguirán haciendo por separado. La productora de las dos series, Gale Anne Hurg, ha desmentido que, por ahora, las series se vayan a encontrar en algún momento.



"Son las reglas del universo", afirmaba la productora en una entrevista para 'Deadline'. Y es que, a pesar de que ambas relatan el apocalipsis zombie, 'Fear the Walking Dead' se ambienta en el comienzo del mismo, mientras que en 'The Walking Dead' los protagonistas están sufriendo las consecuencias de la presencia de los zombies.



Hur ha advertido que la idea sería bastante "retorcida", además de advertir del "peligro" que supondría realizar el crossover.



Además, con motivo del próximo estreno de la sexta temporada de 'The Walking Dead', Robert Kirkman ha hablado para 'EW' y ha adelantado que la próxima temporada de 'Fear the Walking Dead' tendrá relación con el agua.



Por lo tanto, la nueva temporada de la precuela de 'The Walking Dead' serviría de explicación para los seguidores de la serie madre que se preguntan por qué los protagonistas no escapan por el mar.



Kirkman también ha explicado su intención de diferenciar al máximo las dos series. "Tratamos de diferenciar los dos productos lo máximo posible. Estar en el agua no es lo mismo que estar en la tierra", afirmaba el guionista.



'The Walking Dead' regresa a la televisión el 11 de octubre con un primer episodio que durará más de lo normal y llegará a España tan solo un día después. 'Fear the Walking Dead' hará lo propio en 2016 con una nueva tanda de 15 capítulos.