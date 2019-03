El fallo en la final de 'RuPaul's Drag Race' que ha obligado a una drag queen a pedir disculpas

Una de los concursantes de 'RuPaul's Drag Race', Asia O'hara, intentó hacer un impactante truco en la final del programa. O'hara competía contra las otras tres finalistas para alzarse con la corona. Sabía que tenía que crear una buena actuación para conseguir ser la ganadora. Para ello, reclutó a varios bailarines y en mitad del espectáculo, de su vestido se tenían que liberar un gran número de mariposas, que se elevarían por encima de su cabeza, creando una imagen bastante impactante y bonita.

Sin embargo, algo no salió del todo bien, porque cuando las mariposas tenían que despegarse de su vestido no lo hicieron, por lo que su espectáculo se quedó vacío. No sabemos si por eso o por más cosas, pero O'hara recibió el cuarto puesto. La estrella era la favorita del concurso y todos pensaban que se iba a alzar como ganadora pero no fue así.

O'hara ha querido pedir disculpas públicamente : "Estaba todo preparado y lo había ensayado varias veces en casa. Ensayé con una compañía profesional que se especializa en eso y el momento iba a ser increíble. Sin embargo, el final no fue como estaba planeado y por eso me gustaría ofrecer públicamente al mundo entero mi más profunda disculpa".

¿Qué hubiera pasado si el truco final hubiera salido bien? ¿Se habría proclamado ganadora?