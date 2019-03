Julio Iglesias "vuelve" a Eurovisión. El cantante representó a España en 1970 con el tema "Gwendolyn", una de sus míticas canciones, que le valió el cuarto puesto en la edición celebrada en Amsterdam.

El representante de Suecia, Benjamin Ingrosso, ha reconocido que su tema "Dance you off" tiene una clara inspiración en el cantante español. "Cuando escribí la canción, me inspiré en Julio Iglesias. Así que, si te gusta mi canción y mi actuación, significaría mucho para mí que me votaseis", ha declarado Ingrosso.

Suecia es uno de los países favoritos para ganar Eurovisión este año. El Altice Arena de Lisboa acogerá el próximo 12 de mayo la gran final del festival, tras el triunfo el año pasado de Salvador Sobral.

Amaia y Alfred representarán a España con el tema "Tu canción", compuesto por Raúl Gómez, ganador de la segunda edición de 'El Número Uno' de Antena 3. Los cantantes también parten como favoritos para ganar Eurovisión, aunque cuentan con una dura competencia, entre ellas la canción de Suecia.