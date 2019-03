Hace la gallina delante de Europa y gana Eurovisión con un temazo

Inclasificable, divertida y diferente. Israel gana Eurovisión gracias a sus sonidos actuales. Netta ha hecho la gallina delante de toda Europa con la única intención de llamar "gallinas" a todos los acosadores. La canción reivindica el final del acoso y del bullying. Quiere mandar un mensaje de apoyo a todos los que se hayan sentido inferiores por ser diferentes.

Hacía 20 años que Israel no ganaba Eurovisión, fue en 1998 con la canción 'Diva' de Dana International. Israel ha ganado cuatro veces el certamen.

La batalla entre Israel y Chipre se hizo efectiva. Eleni Foureira representante de Chipre ha hecho la actuación que más aplausos ha despertado en el Altice Arena de Lisboa. Pero su fuego no ha ardido lo suficiente ni para los europeos ni para el jurado.

La gran sorpresa ha sido Austria de la mano de César Sampson y su 'Nobody but you'. Ha quedado en primera posición para los jurados internacionales, el televoto ha hecho que finalmente quede tercera. Sin duda una de las voces más espectaculares de esta edición de Eurovisión que recuerda a grandes e históricos cantantes de la música afroamericana.

Por su parte España se queda con el puesto 23º. Aquí en la web de Antena 3 os lo veníamos adelantando esta semana. Alfred y Amaia no gustaban ni en las casas de apuestas ni a la prensa internacional desplaza en Lisboa. La actuación ha sido muy buena por parte de los artistas pero los eurofans han criticado mucho al equipo escénico de España. La puesta en escena era aburrida, sosa y sin concepto televisivo.

En la parte baja de la tabla ha quedado por ejemplo Reino Unido con espontáneo incluido. España en 2010 vivió una situación muy similar, Daniel Diges volvió a actuar debido a que otro espontáneo apareció en mitad de su canción. A Reino Unido le han ofrecido lo mismo, repetir la actuación, pero SuRie ha dicho que no. Una vez más alguien desluce el festival. Es una pena hablar de este suceso en un evento donde lo primo debe ser y es la música.