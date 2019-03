El equipo técnico de 'House of Cards' se pronuncia sobre Kevin Spacey

Anthony Rapp admitía hace unos días en una entrevista que Kevin Spacey intentó abusar de él cuando solo tenía 14 años. Desde entonces, el actor ha sido acusado por comportamientos inapropiados por muchos hombres más.

¿Las consecuencias? Netflix ha decidido prescindir de él en la serie 'House of Cards' de la que era protagonista. A pesar de que el creador y guionista de la serie, Beau Willimon prometió no saber nada, "nunca fui testigo ni nadie me dijo nada sobre comportamientos inapropiados en el set o fuera de él", los empleados han decidido hablar.

Miembros del equipo técnico con los que BuzzFeed News ha tenido contacto, y cuya identidad es secreta, niegan que Willimon no tuviera conocimiento de la situación: "Y una mierda. Una completa mentira. 100%". Un empleado de la serie asegura ver a Willimon ser testigo del comportamiento del actor: "Vi que Beau dijo que no tenía ni idea, lo cual sé que es completamente falso" añade. "Tenían reuniones de producción sobre el comportamiento insinuante de Spacey con el reparto y los técnicos, pero nunca lo llevaron más allá. Era todo una broma".

Muy especial es el caso de un ayudante de producción, objeto de toqueteos no consensuados mientras viajaba en el mismo coche con Spacey para traerle al rodaje de la segunda temporada. Inmediatamente, el asistente dejó la serie. Ahora un empleado que trabajó en 'House of Cards' asegura que "todos sabían lo que estaba ocurriendo".

Pero los miembros del equipo técnico no eran los únicos, también actores: "Spacey estaba en el set y hacía un montón de bromas a expensas de chicos jóvenes, y con un tono insinuante". "Incluso si esa atención era bienvenida, porque estaba haciendo comentarios insinuantes delante de un grupo de 150 personas; 'Ven y siéntate en mi regazo, sé que quieres'" relata un miembro que trabajó en los inicios de 'House of Cards'.

Un joven de veintipocos años que trabajó en la segunda temporada de la serie ha contado, al medio anteriormente citado, que un amigo suyo le advirtió que tuviera cuidado con el actor: "Me dijo que si Kevin me invitaba a jugar videojuegos en su tráiler, que llevase siempre a alguien conmigo. No necesité hacer más preguntas".

Hasta negarse a las peticiones de Spacey tienen consecuencias, tal y como cuenta un testigo que trabajó en la serie y que acudía a las reuniones de producción, un hombre fue despedido de forma repentina en la segunda temporada: "El hombre 'fue acosado de forma constante' por Spacey, quien le pedía que fuera a dar una vuelta con él a su barco. Cuando el asistente rechazó sus avances, de la noche a la mañana ya no trabajaba en la serie".