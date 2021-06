La entrevista más sincera de Jennifer Aniston: Apps para ligar, rumores de maternidad y terapia

Jennifer Aniston lleva casi 30 años siendo uno de los rostros más importantes de Hollywood. La protagonista de 'Friends', a sus 52 años, sigue siendo una de las actrices más importantes de la industria pero, desde siempre, su vida personal ha suscitado un gran interés.

Primero, por su fama al dar vida a Rachel Green, después por su matrimonio con Brad Pitt, luego por su separación del actor, más tarde por su relación con Justin Theroux y, entre media, muchos rumores sobre la maternidad, reconciliaciones, novios y un largo etc.

Así, recientemente Aniston ha concedido una sincera entrevista a la revista 'People', de la que será la portada en julio, donde ha hablado de cómo se siente actualmente: "Estoy en un lugar realmente tranquilo. Tengo un trabajo que amo, tengo personas en mi vida que lo son todo para mí, y tengo perros preciosos", explica. "Soy un ser humano muy afortunado y bendecido".

Pero, para llegar a esta buena sintonía consigo misma Jennifer no teme en revelar que ha sido crucial hacer terapia: "He sacado mucho provecho de la terapia. El hecho de ser una persona pública conlleva muchas cosas increíbles. Pero también hay muchas cosas duras, porque somos humanos y tendemos a caminar sin pararnos a ver cómo se sienten los demás".

Tanto, que le ha ayudado a saber gestionar problemas con sus propia familia quienes no dudaban en hablarle de todos los rumores sobre maternidad o relaciones que los medios recogían: "A veces no puedes evitar que los miembros de la familia o la gente que te quiere te pregunte '¿Qué es esto? ¿Vas a tener un bebé? ¿Te vas a casar?' Dios mío, ¿cuántos años van a seguir preguntándome lo mismo?".

Pero la terapia es lo único que tranquiliza a la actriz: "Medito todos los días, me siento en silencio y escribo", comparte. "Eso es suficiente. Y cualquier tipo de práctica de yoga es mi meditación. Simplemente tengo fe en una imagen más grande, supongo. Y creo en la humanidad, aunque hay muchas cosas que nos desaniman de creer en ella, pero lo creo".

Por último, también ha habido tiempo para hablar de su vida sentimental donde declara que las apps de citas no son para ella: "Absolutamente no. Voy a seguir con las formas normales de ligar. Que alguien te invite a salir. Así es como lo prefiero. El matrimonio no está en mi radar, estoy más centrada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirnos el uno con el otro".

