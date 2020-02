El pasado mes de mayo de 2019 'Juego de Tronos' llegaba a su final después de 8 temporadas convirtiéndose en una de las series más importantes de la televisión.

A lo largo de todos estos años muchos de los actores iniciales que conformaban su reparto se dedicaron en cuerpo y alma a la ficción sobre Poniente. Ahora, una vez que la serie ha finalizado, algunos intérpretes han decidido tomar un camino muy diferente a nivel profesional.

Este es el caso de Emilia Clarke quien, tras dedicarse 10 años a meterse en la piel de Daenerys Targaryen, ahora ha cambiado los focos de la televisión por los del teatro. Así, la actriz británica se va a estrenar en el West End de Londres con la obra 'The Seagull' (La Gaviota).

Hace solo unos días la Clarke publicaba una imagen de todo el reparto de la obra donde decía orgullosa: "Mirad a todas estas bellezas juntas!!!! También conocidas como el elenco de The Jamie Lloyd Company con 'The Seagull'. Me siento orgullosa y privilegiada de estar entre estas majestuosas criaturas. ALERTA DE SPOILER: Va a ser épico".

Pero deteniéndonos en esta fotografía te das cuenta que Emilia se reencontrará sobre las tablas con otra actriz que ya estuvo en 'Juego de Tronos'.

Se trata de Indira Varma quien encarnó en la ficción sobre las novelas de George R.R Martin a Ellaria Arena, la mujer de Oberyn Martell de Dorne.

Indira estuvo desde la cuarta temporada hasta la séptima, tres entregas donde, casualmente, no coincidió en escena ni una sola vez con Emilia Clarke. Y es que, Daenerys y Ellaria tuvieron tramas muy diferentes en el espacio.

