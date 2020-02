En la actualidad Emilia Clarke es uno de los rostros más conocidos, queridos y populares del mundo gracias a su participación en 'Juego de Tronos'.

La actriz británica se embarcó en la serie de George R.R. Martin en 2011 y ha permanecido dentro del reparto de la ficción hasta su final en mayo de 2019.

A lo largo de casi 10 años, Clarke ha encarnado a la perfección el papel de Daenerys Targaryen, Madre de Dragones, robando el corazón a todos los fans de la serie fantástica.

Pero, más allá de su carrera televisiva, también hemos podido ver a Emilia en la gran pantalla. Recientemente protagonizaba una de las grandes películas de estas navidades: 'Last Christmas', con la que ha tenido un gran éxito.

Anteriormente pudimos verla junto a Arnold Schwarzenegger en la superproducción 'Terminator: Génesis' dando vida a Sarah Connor. También formó parte del Universo de 'Star Wars' con 'Han Solo: Una historia de Star Wars', interpretando a Qi'ra. Muchos la conocieron también por su papel protagonista en el drama romántico 'Antes de ti' junto al actor Sam Claflin, basado en el best-seller de Jojo Moyes.

Ahora, Emilia Clarke está inmersa en su nuevo proyecto donde se quitará una de sus grandes espinas, el teatro. Ya pudimos verla sobre las tablas en su debut en Broadway con 'Desayuno con diamantes' en 2013, pero entonces no recibió las críticas que deseaba. En esta ocasión, la actriz se ha embarcado en la obra 'The Seagull' (La Gaviota), que se estrenará el próximo mes de marzo en Londres en el West End. A través de sus redes sociales hemos podido ver la primera imagen de todo el reparto completo junto a un entusiasta mensaje.

"Mirad a todas estas bellezas juntas!!!! También conocidas como el elenco de The Jamie Lloyd Company con 'The Seagull'. Me siento orgullosa y privilegiada de estar entre estas majestuosas criaturas. ALERTA DE SPOILER: Va a ser épico".

