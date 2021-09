Ellen Pompeo revela cuándo se terminará 'Anatomía de Grey'

El pasado domingo se dio lugar la gran fiesta de la televisión con la ceremonia de los Premios Emmy. Entre la gran lista de estrellas invitadas estuvo la actriz Ellen Pompeo, y en la alfombra roja se pronunció sobre algunas de las teorías sobre el final de su longeva 'Anatomía de Grey'.

La intérprete de Meredith Grey ha hablado con Entertainment Tonight sobre el posible fin de 'Anatomía de Grey', y admite que "no está lejos". Esta también ha reconocido que ha intentado salir durante años pero finalmente siempre acaba quedándose. Algo parecido a lo que se supo recientemente sobre su antiguo co-star Patrick Dempsey, que llegó a un punto donde su comportamiento en el set "aterrorizaba" al resto del cast solo porque parecía querer salir de la serie.

"Quiero decir, he estado intentando escapar durante años. Lo he intentado. No es porque no lo haya intentado. Pero tengo fuertes relaciones con la cadena y han sido muy, muy buenos conmigo, y me han incentivado a quedarme", reconoce.

¿Cuándo llegará el fin de 'Anatomía de Grey'?

Pues según Ellen Pompeo, la serie continuará siempre y cuando "creativamente, haya algo que hacer". Debido a la larga duración de la serie y la cantidad de temporadas, Pompeo explica, "milagrosamente, seguimos encontrando maneras de tener una razón para quedarnos y si hay una razón, eso lo garantiza".

Lo que sí que está claro, es que el drama televisivo todavía no ha llegado a su fin, y que hay nuevos acontecimientos y dilemas que faltan por descubrir. Oficialmente, los fans de la serie pueden permanecer tranquilos porque la temporada 18 de su serie favorita está a la vuelta de la esquina.

La nueva temporada se estrena el jueves 30 de septiembre en ABC. Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"No me apunté a esto": La incómoda reacción del marido de Ellen Pompeo al ver sus escenas de sexo en 'Anatomía de Grey'