Ellen DeGeneres confirma que ha dado positivo por coronavirus y revela cómo se encuentra

Ellen DeGeneres, presentadora e influyente icono de la televisión estadounidense, ha confirmado con un comunicado oficial que ha dado positivo por coronavirus y se ha despedido para las siguientes semanas de las redes sociales.

"Hola a todos. Os quería contar a todos que he dado positivo por covid-19. Afortunadamente, me encuentro bien ahora", dijo DeGeneres en su cuenta de Instagram, donde tiene 92,2 millones de seguidores.

"Todos los que han estado en contacto cercano conmigo han sido notificados, y estoy siguiendo todas las directrices apropiadas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés)", añadió. "Os veré a todos después de las vacaciones. Por favor, manteneos sanos y salvos".

DeGeneres, de 62 años, es una de las figuras más influyentes del panorama mediático en Estados Unidos.

La presentadora y actriz conduce desde 2003 "The Ellen DeGeneres Show", un exitoso programa televisivo cuya popularidad le ha dado fama en todo el mundo. En su carrera también sobresale la serie "Ellen" (1994-1998).

Casada con la actriz Portia De Rossi, DeGeneres es también una gran referencia en el activismo a favor de la comunidad LGBT. Además, en la última edición de los Globos de Oro recibió el premio honorífico Carol Burnett Award como homenaje a su extraordinaria carrera en la pequeña pantalla.

En otro sentido, DeGeneres pidió perdón el pasado julio después de que salieran a la luz varios testimonios que denunciaban una cultura laboral "tóxica", acoso profesional y racismo en el programa "The Ellen DeGeneres Show".

"El día uno de nuestro programa, le conté a todos en nuestra primera reunión que 'The Ellen DeGeneres Show' sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto", escribió entonces.

"Obviamente, algo ha cambiado y estoy decepcionada de saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show", añadió.

