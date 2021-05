Después del éxito de los dramas de misterio 'Big Little Lies' o 'The Undoing', el guionista y productor David E. Kelley tiene un nuevo y prometedor proyecto.

Con Nicole Kidman como productora ejecutiva, HBO Max ha dado luz verde a la miniserie 'Love and Death', y parece que ya tiene a su estrella.

Elizabeth Olsen, en lo más alto de su popularidad ahora mismo tras la gran acogida de 'WandaVision', se ha unido al proyecto.

"No podemos imaginar una artista más perfecta para el personaje protagonista de Candy que Elizabeth Olsen. Su talento, carisma y energía pueden embrujar a la audiencia como nadie", aseguraba el jefe de la productora Lionsgate según recoge Deadline.

De qué tratará 'Love and Death'

'Love and Death' se basa en en libro 'Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs' y cuenta la historia real de una ama de casa de Texas (Olsen) que asesinó a su vecina Betty Gore en 1980.

La serie se centrará en dos matrimonios devotos de una pequeña ciudad disfrutando de la vida familiar en Texas, hasta que alguien coge un hacha.

