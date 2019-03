Elisabeth Moss revela los primeros detalles de la segunda temporada de 'El cuento de la criada'

'El cuento de la criada' ha conseguido superar a 'The Crown', 'Juego de Tronos', 'Stranger Things' o 'This Is Us' gracias a sus dos Globos de Oro, mejor serie de drama y mejor actriz dramática para Elisabeth Moss.

La actriz que da vida a Offred ha adelantado los primeros detalles sobre la segunda temporada de la serie de Hulu: "Estamos literalmente en la mitad de los episodios siete y ocho", anuncia la actriz en una breve entrevista para 'The Hollywood Reporter'.

Moss admitió que tenía programada una llamada con el creador de la serie, Bruce Miller, para hablar sobre cómo se desarrollarán los últimos episodios de la próxima temporada. "Inspiradora, desgarradora y un ejemplo de resistencia", fueron los términos que la actriz empleó para describir lo que ocurrirá en los siguientes episodios, que podremos disfrutar a partir del mes de abril.

Además, la también actriz de 'Mad Men' habló de las palabras que dedicó a Margaret Atwood, autora del libro en el que se basa la serie: "Soy una mujer de treinta y cinco años en este mundo y he llevado una vida un tanto privilegiada en comparación con otras personas, pero las cosas de las que hablamos en la serie y las que Margaret Atwood escribió en ese libro son importantes para mí, como mujer".

"Con el movimiento Time's Up, era realmente importante para mí decir claramente lo que quería decir", continua la actriz refiriéndose al movimiento contra el acoso sexual que se inició con las acusaciones lanzadas contra Harvey Weinstein: "No quería tropezar, no quería estropearlo, no quería arrepentirme después porque esto es muy importante para mí. Quería hacerlo bien".

Estos dos Globos de Oro se suman a los cuatro premios Emmy que 'El cuento de la criada' consiguió el pasado mes de septiembre. Y es que en apenas una semana después de su estreno ya se confirmaba que habría una segunda temporada y, más adelante, se concretó que tendría 13 capítulos, tres más que la primera.

El productor Bruce Miller ya anunció en una entrevista a mediados de 2017 que tendría "humor y ligereza mezclados", ya que la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump había implicado ciertos cambios en el guión de la segunda temporada. Miller llegó a afirmar que, gracias a ello, la ficción se puede apoyar en cosas del mundo real: "Antes, tal vez no estabas tan ansioso porque no estabas seguro de que la gente fuera a captar la conexión o porque no sabías si iba a resultar relevante o deprimente".