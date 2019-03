El incómodo momento que vivió Patrick J. Adams, protagonista de 'Suits', en el aeropuerto de Londres tras la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

Patrick J. Adams, protagonista de la serie 'Suits', estaba en el aeropuerto de Londres tras la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, su compañera de reparto en la ficción de USA Networks, cuando vivió uno de los momentos más incómodos de su vida.

Adams estaba en el aeropuerto de Heathrow cuando una mujer lo insultó a él y a su mujer por el 'look' que habían llevado en la boda real. El actor no dudó en compartir ese momento en su cuenta de Instagram: "Ella lee su diario. Ve mi foto y la de Troian en la boda. 'Dios mío. Qué foto tan terrible de ti'. Miro hacia arriba. '¿Realmente? Me gusta esa foto. ¿Qué crees que está mal?'. Ella hace una pausa. 'Bueno, te ves tan... grueso'. Se ríe y se duerme. Y... escena".

El actor compartió una imagen de la mujer durmiendo mientras esperaba embarcar, algo que muchos de sus seguidores le criticaron por mostrar sin permiso y en esa situación a quien le insultó por lo mismo, su aspecto.

Patrick J. Adams rectificó rápidamente antes de que la polémica creciera y eliminó la foto. Acto seguido, subió una imagen en la que pide perdón por su reacción: "Y ahora, tras una rápida lección por criticar el aspecto de otra persona, pido perdón". Junto a esta imagen, el actor explica por qué reaccionó así, subiendo una foto de la mujer que le criticó previamente y que su intención no era acosarla a ella: "Mi intención era únicamente poner cara a esas personas que creen que ese tipo de comentario es necesario, útil o fugaz".