Donald Trump le niega el indulto a Joe Exotic, el polémico protagonista del documental 'Tiger King'

Donald Trump ya es oficialmente expresidente de los Estados Unidos. El polémico político y empresario ha abandonado su cargo después de los terribles conflictos que se produjeron recientemente en el Capitolio de Washington de la mano de algunos de sus partidarios. A pesar de haber concluido sus funciones, Trump ha llevado a cabo un último acto como mandatario que ha dado que hablar.

Horas antes de que los poderes de la administración del expresidente fueran transferidos al equipo del nuevo sucesor, Joe Biden, Trump y su equipo publicaron una amplia lista de 143 personas que han sido indultadas. Se esperaba que quizá, entre esas personas se encontrase el nombre de Joe Exotic, quien saltó a la fama gracias al documental llamado 'Tiger King'.

Joe Exotic, cuyo nombre real es Joseph Maldonado-Passage, fue condenado a 22 años de cárcel por abuso de animales e intento de asesinato a sueldo. Joe, desesperado por la situación, decidió incluso escribirle una carta a la famosa figura televisiva Kim Kardashian para que intermediara por él.

"Sé que nunca me conociste y es posible que no quieras hacerlo. Sin embargo, creo que tienes en tu corazón los valores de nuestro sistema de justicia. Te escribo esta carta no como Joe Exotic, sino como Joseph Maldonado-Passage, pidiéndote que por favor me ayudes con solo tomar 10 minutos de tu vida llamando al presidente Trump para que mire mis 257 páginas, en las que se da prueba de mi inocencia y le pido que firme mi perdón para poder regresar a casa con Dillon (su marido) y mi padre", expresaba.

De momento, tras la negativa la negativa de Trump de concederle el indulto, se espera que Joe no pueda salir de la cárcel hasta el año 2041 a causa de los 17 cargos por los que fue sentenciado.

