Kaley Cuoco, que ha interpretado a Penny en 'The Big Bang Theory', cuida mucho su alimentación y le encanta hacer ejercicio. Así es como mantiene su espectacular físico.

A diferencia de Penny, parece que en la rutina alimenticia de la actriz no hay mucha comida a domicilio. En una entrevista a Women's Health, además, la intérprete ha revelado que no consume carne, aunque sí mucho pescado.

Otro de sus 'trucos' es evitar los carbohidratos a medida que avanza el día, por lo que sus cenas suelen consistir en verduras y algo de proteína.

Un día a la semana, eso sí, se permite lo que se conoce como 'cheat meal', una 'comida trampa', que suele consistir en una pizza. "Sé que cuando me he portado bien toda la semana, al llegar el domingo, voy a acostarme junto a la piscina, tomar una copa y comer pizza", explicó a US Weekly.

Tras el final de 'The Big Bang Theory' Kaley se encuentra inmersa en diversos proyectos, como su nueva serie 'The Flight Attendant' o el proyecto en el que está prestando su voz a Harley Quinn.

