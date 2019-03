Se desvelan nuevos detalles de la segunda temporada de 'Westworld'

Jonathan Nolan ha participado en un 'Ask me anything' (pregúntame lo que quieras) de Reddit, donde bromeó con los fans de la serie sobre el título del primer episodio de la serie. El productor publicó una imagen en la que se puede ver la portada del guión con el título del primer capítulo de la segunda temporada en el que aparece tapada la última palabra con un laberinto de juguete. En la página del guion se puede leer "Journey Into N...". Según Den of Geek, la palabra oculta es "Night", por tanto el título completo sería "Journey Into Night' ("Viaje hacia la noche").

Portada del guion del primer capítulo de la segunda temporada de 'Westworld' | Agencias

No es el primer detalle que conocemos sobre la nueva temporada de 'Westworld'. Hace unos días, Evan Rachel Wood publicó una fotografía en su cuenta de Instagram de un corsé negro que lleva puesto. Lo que significaría que su personaje, Dolores Abernathy, seguirá vestida al estilo del "Oeste".

La serie basada en la novela de Michael Crichton mezcla ciencia-ficción e historia. Entre los actores que compusieron la primera temporada de la serie destacan Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood y el tercero de los hermanos Hemsworth, Luke.