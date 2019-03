Desvelado el secreto de una escena de 'Salvados por la campana'

Jessie Spano protagonizó una de las escenas más recordadas de 'Salvados por la campana': cuando se convirtió en adicta a las píldoras de cafeína y se lo confesó a Zack Morris.

Hace 26 años que se emitió esta escena de la serie de los años 90, pero ha vuelto a la actualidad. Hace unas semanas, la serie animada 'Padre de Familia' parodió ese momento con el cameo del propio Mark-Paul Gosselaar, que volvió a interpretar a Zack.

Con el lanzamiento de la nueva autobiografía del productor ejecutivo de 'Salvados por la campana', Peter Engel, se ha descubierto la razón por la que Jessie Spano, interpretada por Elizabeth Berkley, tuviera una adicción tan poco creíble como era a las píldoras de cafeína.

"Lo que los fans no saben es que, cuando escribí el episodio original con Tom Tenowich, Jessie consumía anfetaminas, y no píldoras de cafeína. Pero el departamento de censura de la cadena NBC lo vetó, alegando que el speed era demasiado serio como para aparecer en una serie que se retransmitía por televisión los sábados por la mañana", escribe Engel en su libro 'I Was Saved by the Bell' ('Salvado por la campana' en inglés).

Engel explica que no quería descartar esa trama, porque creía importante tratar el consumo de drogas en la serie, por lo que "mantuvimos el resto del episodio prácticamente igual, pero nos deshicimos del speed".