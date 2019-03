Demi Lovato se sentará al lado de Britney Spears

Demi Lovato es el último fichaje del concurso 'X Factor'. La actriz y cantante se sentará junto a otra 'ex chica Disney', Britney Spears. Hace una semana se confirmaba que la cantante de 'Baby, one more time' estaría la próxima temporada en el talent como jurado por 15 millones de dólares.



Demi Lovato se sentará junto a Spears y Simon Cowell en la mesa del jurado de uno de los concursos musicales de más éxito en Estados Unidos.