Demi Lovato confiesa lo "difícil" que es verse ahora en fotos antiguas "súper femenina"

Demi Lovato saltó a la fama en Disney Channel con éxitos como 'Camp Rock' junto a los Jonas Brothers y '¡Sunny, entre estrellas!'. Ambos proyectos ayudaron a que se construyera una formidable carrera profesional y que brillara en el mundo de la música. Sin embargo, también supone una de las principales causas de sus problemas de adicción al alcohol y a las drogas debido al ambiente de esa industria y su fama tan temprana.

Lovato se tomó un tiempo para recuperarse y regresó en 2018. La estrella hizo públicas sus experiencias y batallas contra la adicción. De hecho, estrenó un documental sobre su vida para mostrarle al público por lo que había pasado. También ha publicado un nuevo álbum, 'Dancing with the Devil… The Art of Starting Over', y como sugiere el propio título, Lovato quiere recuperar el tiempo perdido.

Además, Demi continúa compartiendo su verdad y hace unos meses se declaró públicamente persona de género no binario y ha tenido que educar al público sobre lo que significa ser no binario y cómo cambiar los pronombres. Lovato se comunica con sus fans a través de sus redes sociales o, indirectamente, en entrevistas para mostrar la importancia de este cambio en su vida.

El cambio en la vida de Demi Lovato

Lovato ha estado en el punto de mira desde su infancia, y ahora en la cumbre de Represent, ha revelado que "es muy difícil" ver todas esas fotos en las que aparece "súper femenina".

"Cuando veo imágenes antiguas de mí misme con un aspecto súper híper femenino, que quizá los fans convierten en fan art, y no quieren decir nada con ello, pero es como si mirara ese fan art y pensara que no soy yo", admite.

Demi continúa explicando que no reconoce a la persona de aquellas fotos antiguas, refiriéndose a muchas de Disney Channel: "No sé quién es esa persona, porque la persona que soy hoy en día con el pelo corto, y la persona que he sido durante el último año públicamente, quiero decir, eso es lo que siento que soy". Sin embargo, Demi reconoce que, aunque sea difícil, es una etapa que también ha formado parte de su trayectoria. Ahora, con el pelo corto, se siente más "lo que es".

La estrella también está educando al público sobre los pronombres. En Instagram, Demi ha compartido una publicación en la que dice que entiende que la gente se confunda: "Si me confunden, está bien. ¡Yo misma a veces accidentalmente me equivoco de género! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida".

"Mientras sigas tratando de respetar mi verdad, y mientras yo recuerde mi verdad, ese cambio se producirá de forma natural. Solo estoy agradecide por su esfuerzo por tratar de recordar lo que significa tanto para mi proceso de curación", añade.

Lovato afirma que perdona los errores de género accidentales, pero pide que todo el mundo intente respetar su nueva identidad. Además de hablar abiertamente sobre su pertenencia a la comunidad LGBTQI+ y su identidad de género, según Entertainment Tonight, la identidad actual de Lovato como no persona no binaria puede cambiar en el futuro: "Podría haber un momento en el que me identifique como trans. No sé cómo será esto para mí", admite.

Seguro que te interesa:

"Me impedía ser mi yo auténtico": Demi Lovato revela que romper su compromiso le ayudó a encontrarse