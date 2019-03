En poco más de un mes, Netflix estrena la segunda temporada de 'Daredevil', el próximo 18 de marzo. Para calentar motores ha publicado un nuevo tráiler que muestra el reencuentro de Matt con Elektra Natchios, un viejo amor que le propondrá un plan.



"No hay justicia sin venganza... No hay redención sin sacrificio", añade el nuevo avance de 'Daredevil'. Esta nueva entrega incorpora a Jon Bernthal como The Punisher y a Elodie Yung como Elektra.