Según ha explicado el departamento de policía de Los Angeles, el accidente tuvo lugar a las 21:40 horas de este domingo. Daniel Silva supuestamente conducía un McLaren 600LT 2020 a gran velocidad cuando perdió el control del vehículo y chocó "con una señal de STOP y un árbol" matando a la persona sentada en el asiento del acompañante, la estrella de YouTube Corey La Barrie.

La policía también ha asegurado que el conductor del vehículo salió del coche "e intentó abandonar la escena, pero fue detenido por ciudadanos que acudieron a socorrerles tras el accidente". Al parecer Daniel Silva, concursante de 'Ink Master', iba conduciendo en estado de embriaguez. Ahora ha sido arrestado por la policía mientras se encontraba en el hospital.

Corey estaba celebrando ese mismo domingo su 25 cumpleaños y su hermano Jarrad ha confirmado su muerte en un accidente de coche con esta publicación de Instagram. "Esta es la cosa más difícil que he tenido que hacer. No sé cómo se supone que debo hacer esto sin ti. Te echo tanto de menos ya que esto no es justo, gracias por ser siempre el mejor hermano mayor que podría pedir. Te amo, así que mi vida nunca va a ser ser lo mismo sin ti".